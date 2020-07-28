إيران تسجّل أعلى حصيلة يومية في وفيات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إيران أنها سجلت، 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة بالبلاد الأكثر تضررا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري "لقد فقدنا 235 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية" مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الى 16 ألفا و147، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويوم الاثنين، أكدت السلطات الإيرانية إصابة المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي ربيعي، بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت عليه علامات المرض.

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وعقب إجراء الفحص، تأكدت الإصابة، وطلب الأطباء من المسؤول الإيراني أن يظل في المستشفى حتى يخضع للمراقبة، ليضاف بذلك إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين أصيبوا بالفيروس.

وفي غضون ذلك، نبّه مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إلى أن العاصمة طهران أصبحت مصدرا لتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وكانت إيران قد رفعت عددا من القيود التي جرى فرضها لأجل كبح تفشي كورونا، في مسعى إلى تحريك الاقتصاد، لكن خبراء الصحة حذروا من زيادة حالات الإصابة والوفاة.