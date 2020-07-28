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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 45 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 45 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

متابعات_ الخليج 365

أمر الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 45 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

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وتأتي المكرمة حرصاً منه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

 

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة.

 

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.

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