شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: شفاء 624 إصابة من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 624 إصابة من مرض فيروس كورونا المستجد في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت إلى 55681.



وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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