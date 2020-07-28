إثيوبيا تعلّق على احتمالية نشوب نزاع عسكري مع مصر بسبب سد النهضة

علّقت إثيوبيا على احتمالية نشوب نزاع عسكري بين القاهرة وأديس أبابا بسبب الخلافات حول بناء سد النهضة.

وقال السفير الإثيوبي في موسكو، أليمايهو تيجينو أرجاو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، إن نشوب نزاع عسكري بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة "أمر غير واقعي."

وأوضح السفير الإثيوبي: "الآن هناك مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، واعتقد أن جميع المشاكل ستحل قريباً جداً. سد النهضة الإثيوبي الكبير ليس سببا في الصراع. السد منشأة ثمينة للمنطقة. إنه مصدر للتعاون، وليس للصراع".

وأشار أرجاو إلى أن قيام مصر بطلب تدخل مجلس الأمن الدولي في المفاوضات الثلاثية بشأن السد "يعد أمراً لا معنى له ولا جدوى منه" بحسب قوله.

وبحسب قوله، فإن السفير الإثيوبي أكد أن بناء السد "قضية تنمية، وقضية إقليمية، وليست قضية أمنية"، زاعماً أن السد سيعود بالفائدة على إفريقيا وإثيوبيا.

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على الجانب الآخر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب المصري بشأن سد النهضة.

وقال السيسي: "أطمئن المصريين بخصوص سد النهضة"، مطالباً وسائل الإعلام بعدم الحديث عن حل عسكري للأزمة مع إثيوبيا.

وأوضح أنه من حق إثيوبيا توليد الكهرباء من "سد النهضة" لكن دون تأثير على حصة مصر من المياه.

وأضاف السيسي أنه لا داعي لاستخدام لغة التهديد، مشيراً إلى أن التفاوض حول سد النهضة معركة ستطول.

وقال الرئيس المصري في كلمته: "إن من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة.. علينا مراعاة عدالة القضية.. وعدالة القضية تطمئننا".