«لا يصح التحدث عن عمل عسكري أمام الرأي العام».. السيسي يوجه رسالة إلى وسائل الإعلام حول سد النهضة الإثيوبي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المتحدثين في وسائل الإعلام حول سد النهضة، والذين يعبرون عن قلقهم الدائم من المشروع الإثيوبي.
وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية في الروبيكي اليوم الثلاثاء، : "لو انت خايف وقلقان متقعدش تكلم كتير وتهدد حد، متهددش وتقول كلام ملهوش لازمة".
وأكد السيسي احترامه لكل الآراء التي تُطرح في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يصح أن يخرج شخص للحديث عن عمل عسكري أمام الرأي العام في مصر، مضيفاً: " إحنا بنتفاوض.. دي معركة، التفاوض ده معركة هتطول".
وأشار الرئيس إلى أن سبب طول أمد قضية السد الإثيوبي تكمن في الوصول إلى حل يرضى كل الأطراف، قائلاً: "لازم نحقق المصلحة عشان كلنا نبقى مستفيدين، ويبقى الضرر الموجود يبقى مقبول لينا كلنا، أنتم قلقانين صح، طب إيه الإجراء اللي يعمله كل شخص؟ كل واحد في موقعه يشتغل كويس، مينامش، مش هنمضي على حاجة مش هتحقق مصلحة".
يشار إلى أن الرئيس السيسي يفتتح اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.
وتعد الروبيكي هي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.
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