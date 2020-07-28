«متخلوناش نضطر للإغلاق تاني».. الرئيس السيسي يلوّح بفرض القيود مرة أخرى في حال انتشار كورونا مجدداً

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين للاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال السيسي، خلال افتتاح المنطقة الصناعية فى الروبيكي،:" أرجو إن الإجراءات الاحترازية اللى إحنا عاملينها فى موضوع كورونا تستمر وبوعينا وحرصنا"، مضيفاً: "خلال الشهور اللى فاتت ربنا سلمها علينا ووصلنا لرقم كبير ثم الرقم بدأ يتناقص".

وحذر الرئيس السيسي من العودة مرة أخرى إلى القيود التي تم تخفيفها إذا انتشر الفيروس مجدداً بسبب التهاون في التعامل معه.

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وقال: "متخلوناش نضطر نرجع الإجراءات دي تاني علشان صحة وسلامة المصريين.. لو حصل حاجة تاني هنضطر نرجع للإغلاق.. عاوزين الكمامة والإجراءات الاحترازية ..وعاوزين الإصابات والوفيات ينخفضوا ميزيدوش".

وتطرق الرئيس إلى أهمية ممارسة الرياضة، داعياً المواطنين إلى أهمية ممارستها بهدف دعم مناعة الجسم، والتخلص من الوزن الزائد بسبب "القعدة في البيت خلال الشهور الماضية".

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.