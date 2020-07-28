لأول مرة .. السيسي يتحدث على التدخل العسكري لحل أزمة سد النهضة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تم طرحه مؤخرًا في بعض الوسائل الإعلامية من إمكانية التدخل العسكري لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، أن مصر تتحرك في معركة تفاوض طويلة، مشيرًا إلى أن الحل العسكري ليس هو المسار في مصالح الدول، متابعًا: “هننجح إن شاء الله بعملنا وجهدنا وإصرارنا في الوصول لاتفاق يحقق مصالحنا المشتركة”

واستكمل: “الإعلام بدأ يتكلم في الحل العسكري وليس هذا هو المسار في مصالح الدول… افتكروا 30 يونيو وما تبعها من سنوات وشوفوا مصر كانت عاملة ازاي.. بفضل الله ووعيكم عدينا وبنتقدم وكل يوم بنزداد قدرة وقوة.. ربنا أعننا قبل كده لمواقفنا وشرف مننا.. لو كنا ظالمين معتدين مكانش ربنا وفقنا”.

ومدينة الجلود بالروبيكي هي مدينة صناعية تم نقل منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة إليها، وهي مدينة متخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي أشتهرت بها مصر منذ ما يزيد عن ألف سنة، فقد بدأ المصريون بدباغة الجلود منذ تولي الناصر صلاح الدين الأيوبي للحكم في 1169.