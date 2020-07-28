شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو القماطي مرشح «مستقبل وطن» لمجلس الشيوخ .. وجه شاب لا يفتقد للخبرة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان واضحا منذ اللحظة الأولي ان معايير اختيار مرشحى حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ واضحة وحازمة ومتنوعة بحيث تضمن اختيار المرشح الأمثل وتضمن للحزب تمثيلا قويا في الإنتخابات، ومن أبرز مايمكن أن تلاحظه في اختيارات حزب مستقبل وطن هو التنوع،بجانب اختيار الشخصيات محل الثقة واصحاب الخبرة والكفاءة والوجوه الشابة التي تتمتع بثقة الجميع ويتوقع له البعيد قبل القريب مشاركة سياسية متميزة.

قائمة مرشحي حزب مستقبل وطن شملت المرشح عمرو القماطي وهو رقم ٨ في الكشف الانتخابي ورمز ( الريموت كنترول).. وهو من مواليد منطقة الهرم بالجيزة وواحد من الوجوه الشابة التي حققت نجاحات قوية في عالم الأعمال ، يتمتع بخبرات متعدده بصفته ، حاصل علي بكالوريوس إرشاد سياحي من المعهد العالى للسياحة والفنادق عام 1994، كما يمتلك "القماطي" الخبرة السياسية الخاصة بالشباب حيث شغل عضوية المجلس المحلي عام 2008.

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بالإضافة الي انه تولي رئاسة مجلس إدارة ميرت سنتر للبرديات عام 1994 حتى تاريخه، وتولى رئيس مجلس إدارة شركة هيما للاستيراد والتصدير عام 2007 حتى تاريخه.







