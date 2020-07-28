شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام ملك الدعارة مجنون.. مجلة تركية تدعو لتنصيب أردوغان خليفة المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الإعلام المتحدث باسم الديكتاتور الذى يصرح للعمل بالدعارة فى دولته مرحلة الجنون، حيث دعت مجلة تركية مقربة من إردوغان الى عودة العمل بنظام الخلافة مرة أخرى، وتنصيب إردوغان خليفة مرة أخرى. ونشرت المجلة على غلاف عددها الصادر اليوم جملة تقول: “إذا ليس الآن فمتى؟ إذا لست أنت فمن؟ اجتمعوا من أجل الخلافة”.

وكتبت المجلة في الجزء العلوي من المجلة باللغة التركية: “آياصوفيا وتركيا اليوم أحرار”، وفي الجزء الأوسط من الغلاف عبارة “لا إله إلا الله… محمد رسول الله” باللغة العربية.

ويمتلك المجلة رجل الأعمال مصطفى ألبيراق، رئيس المجلس التنفيذي لجريدة “يني شفق” المعروفة بموالاتها لحزب العدالة والتنمية.

وكان من اللافت استخدام الحروف العربية التي كانت مستعملة خلال العهد العثماني، وتوقفت بإعلان قيام الجمهورية التركية.

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كان بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، قد قال إن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، اتخذ خطوات أفقدت تركيا طابعها التاريخي بسبب التخلي عن الحروف العربية والزي العثماني.

وخلال مشاركته في برنامج إذاعي قال بلال أردوغان بصفته رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية، إن الأطفال لقّنوا خلال المرحلة الابتدائية أن تركيا غير منسجمة مع العالم بسبب الحروف العربية المستخدمة في العهد العثماني، قائلا: “إذًا لماذا لم تغير الصين واليونان الأبجدية الخاصة بهما؟ هذا يعني أنه لا علاقة للتطور بالحروف الأبجدية المستخدمة”.

وأفاد بلال أردوغان أنه شخص مهتم بالتعليم والثقافة ووجه انتقادات إلى ما يسمى بالثورة التي أحدثها مؤسس الجمهورية أتاتورك من استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية.



