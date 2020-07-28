مصر للطيران: تشغيل 15 رحلة أسبوعيًا إلى الكويت اعتباراً من 1 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعياً اعتباراً من من يوم السبت المقبل الموافق 1 أغسطس 2020، يأتى ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم. ومن المخطط أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات، وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

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