شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بحجب صفحات العاملين في قنوات الإخوان: يروجون الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن حجب صفحات العاملين فى المنصات الإعلامية الإخوانية داخل مصر، باعتبارها خطرا يهدد الأمن الداخلى بحسب وصفه.

وطالب طلعت، المجلس الأعلى الإعلام بسرعة التحرك تجاه هذه الصفحات التى أصبحت منبرا لترويج الشائعات، وبث الفيديوهات والصور المفبركة ومحاولة إشاعة الفوضى الداخلية.

وأضاف جون فى تصريح إعلامى :"مصر الآن تمر بوقت عصيب وهناك تهديدات جسيمة تحيط بها من كل جانب وكل الدول فى أوقات الخطر تتخذ إجراءات، الهدف منها تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والملاحظ أن صفحات العاملين بقنوات الإخوان هى بمثابة لجان الكترونية تعمل وفقا لتعليمات أجهزة المخابرات المعادية لمصر لذلك لابد من وقفة حازمة معها ".

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وأشار جون إلى القرار التاريخى الذى اتخذه مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر عسكرية إلى خارج الحدود لحماية الامن القومى من المليشيات الإرهابية، وأضاف:" تأمين الجبهة الداخلية من خطر الشائعات لا يقل أهمية عن القرار التاريخى الذى وافقنا عليه قبل أيام فلا يمكن أن يكون الجيش يحارب فى أكثر من جبهة وأكثر من مكان بينما نترك محترفى ترويج الشائعات يطعنون فيه من الخلف".