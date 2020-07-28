شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان في تهنئته السيسي بعيد الأضحى: بذلت الجهد لتوفير ‏الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا فيها أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال عبد العال في البرقية: "يطيب لى باسمى واسم مجلس النواب أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بحلول ‏عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن ‏والبركات".‏

وأضاف عبد العال: ما أنجزتموه منذ أن ولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته، كبير ‏إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة، فبذلت كما علمتكم مصر غاية الجهد لتوفير ‏الاستقرار والإنتاج والتعمير، وإعلاء قيم الوحدة الوطنية وتقوية العلاقات العربية ‏والإفريقية، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.‏

Advertisements

وتابع أن مصر وهى تخوض الحرب ضد الإرهاب الذى تقوده جماعات ظلامية، تخوض حرباً ‏أخرى من أجل التنمية، وأكبرت أن تخوض حرب الشعارات أو ترد على المزايدات، ذلك أن ‏هناك عملاً جاداً ينتظرنا ومستقبلاً مشرفاً نطمح إليه، سيتحقق على أيديكم بمشية الله.‏

وورد بالبرقية: لقد وضعتم- يا سيادة الرئيس- بناء الاقتصاد والتنمية هدفاً لا تحيدون عنه، ‏وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق - ‏مهما كان وقعها – طريقاً، إيماناً منكم بأن نجاح مسيرتنا الجماعية سوف تتوقف إلى حد ‏كبير على قدرتنا جميعاً على مواجهة مشاكلنا بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار ‏خلاقة.‏

واختتم البرقية قائلا "لقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم دورها العربى والإقليمى والدولى، فامضى ‏راضياً بما بذلت تريدون وجه الله والوطن".