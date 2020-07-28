شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مستهدفات قطاع النقل للطرق والكبارى في خطة التنمية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعـد شـبكات النقـل بكافة أنواعهـا بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيـث يـتم مـن خلالها الربط بين مراكـز الإنتـاج وأسواق الاسـتهلاك، وتمكين مواقـع الإنتـاج مـن الحصـول علـى متطلباتها مـن الخامـات ومســتلزمات التشــغيل، ومـــــن هنـــــا تـــــأتي أهميـــــة تحســـــين كفـــــاءة هـــــذا القطـــــاع والنهـــــوض بإنتاجيتـــــه لتأثيراتهـــــا الإيجابيـــــة علــــــى أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق. وفيما يلى نستعرض مستهدفات القطاع على صعيد الطرق والكبارى، فعلى صعيد شبكة الطرق القومية: • استكمال المرحلة الأولى من شبكة الطرق القومية بعدد 5 مشروعات بطول 196.5كم، وتشمل: القطاع الرابع والخامس من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق بنها/ الإسكندرية بطول 38كم. القطاع الثالث (أ، ب) من الطريق الدائري الإقليمي (طريق بلبيس/ بنها/ الباجور) بطول . كم 33.5 طريق جنوب الفيوم/ الواحات بطول 125 كم. • مشروعات المرحلة الثالثة من شبكة الطرق القومية: من المستهدف نهو 5 مشروعات خلال عام 2021/20 بأطوال 381 كم من إجمالي Advertisements المشروعات الجاري تنفيذها بتلك الـمرحلة، ومن أه ّمها: مشروع توسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية (الـ معاهدة) بطول 80 كم. مشروع توسعة وتطوير طريق رافد جمصة/ المنصورة بطول 50كم. مشروع استكمال ازدواج طريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم بطول 190 كم. وكذلك من الـ ُمستهدف استكمال عدد 4 مشروعات بطول 902 كم في عام الخطة، وتشمل: تطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بطول 360 كم. محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، بطول 37 كم. ازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات ،بطول 325 كم. استكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر، بطول 180 كم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر مستهدفات قطاع النقل للطرق والكبارى في خطة التنمية.. اقرأ التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.