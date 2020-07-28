البرلمان يفتح ملفى الغرق بشاطئ النخيل وتطوير الأسواق العشوائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين اليوم الثلاثاء، أولهما لاستمرار بحث ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حى العجمى بالإسكندرية، والثاني المزمع عقده بلجنة الإدارة المحلية اليوم يتمثل في مناقشة خطة الحكومة بشأن تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية .
وكانت الحكومة قد ذكرت في خطتها عن العام المالي الجاري، تفصيلا الخطي التي تتم في الأسواق العشوائية، مشيرة إلي أنه يبلغ عددها 1105 أسواق بإجمالي عدد وحدات تقديري 306.3 ألف وحدة.
وأشارت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن التكلفة التقديرية لها نحو 44 مليار جنية، وتم تنفيذ 18 سوقاً وجاري العمل في عدد 22 سوقا.
وفي سياق متصل، نوهت الحكومة إلي أن المناطق غير المخططة،والتي تُمثل 37% من الكتلة العمرانية بالمدن بإجمالي مساحة 152 الف فدان على مستوى الجمهورية، وتقدر تكلفتها بنحو 318 مليار جنية (تم تنفيذ 53 منطقة وجاري التنفيذ في عدد 17 منطقة).
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