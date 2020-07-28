لطلاب الثانوية العامة.. قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة بتنسيق 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.
ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني قائمة باسماء المعاهد الخاصة المعتمدة من الوزارة.
· المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة
· المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي
· معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية
· معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي التابع لكلية البنات القبطية
· معهد الادارة والسكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات
· معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون
· المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بشبرا الخيمة
· المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الادارية وعلوم الادارة بشبرا الخيمة
· المعهد العالي للغات بمصر الجديدة
· المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة
· المعهد العالي لتكنلوجيا البصريات بمصر الجديدة
· المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – مدينه نصر
· معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي
· معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر
· المعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية بالمقطم
· المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم
· معهد الجزيرة العالي للإعلام الاتصال بالمقطم
· معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
· المعهد العالي للإدارة والسكرتارية بمصر القديمة
· معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة
· معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي
· الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي
· الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي
· المعهد العالي للهندسة المدينة والمعمارية ب 15 مايو
· المعهد العالي للعلوم الادارية بالقطامية
· المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية
· معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا
· معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا
· معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة
· المعهد العالي للسياحية والفنادق وبالإسماعيلية(ايجوث)
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور
· معهد العبور العالي للإدارة والحاسب ونظم المعلومات
· المعهد العالي للعلوم الادارية بيلبيس
· المعهد العالي للهندسة بيلبيس
· المعهد العالي للهندسة بالشروق
· المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مدينه الشروق
· المعهد العالي للإعلام – مدينة الشروق
· المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس
· المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس
· معهد العالي للهندسة وعلوم الحاسب والادارة
· المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والادارة
· المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الاعلام الحديث
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس
· المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس
· معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول
· المعهد العالي للعلوم الادارية والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الاول
· المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الادارية والتجارة الخارجية بالتجمع الأول
· المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول
· المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان
· المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر
· المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مطروح
· معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
· معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت
· معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
· معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة -المريوطية
· معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بسقارة -المريوطية
· معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات – طريق سقارة الهرم
· المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم
· المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة
· المعهد الفني للموضة شامبر سانديكال
· معهد هندسة وتكنولوجيا معلومات الطيران بامبابة
· معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء
· المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه
· معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا
· المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب 6 أكتوبر
· المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ب 6 أكتوبر
· معهد أكتوبر العالي للاقتصاد والبيئة بمدينة 6 أكتوبر
· المعهد العالي للغات ب 6 أكتوبر
· المعهد العالي للعلوم الادارية ب 6 أكتوبر
· المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ب 6 أكتوبر
· المعهد العالي للهندسة ب 6 أكتوبر
· الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام ب 6 أكتوبر
· المعهد العالي للفنون التطبيقية ب 6 أكتوبر
· معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا ب 6 أكتوبر
· المعهد العالي للسياحة والفنادق ب 6 أكتوبر
· أكاديمية أخبار اليوم ب 6 أكتوبر
· معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا ب 6 أكتوبر
· المعهد الكندي العالي للهندسة ب 6 أكتوبر
· المعهد الكندي العالي للإدارة ب 6 أكتوبر
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
· معهد الوادي العالي للعلوم الادارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية
· معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
· معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية
· المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية بالمحلة الكبرى
· المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
· المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة بطنطا
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا -البحيرة
· المعهد العالي للعلوم الادارية المتقدمة والحاسبات بابي المطامير
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
· المعهد المصري لأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
· المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (ايجوث)
· المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالاسكندرية
· معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة
· معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة
· المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير
· المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير
· معهد العجمي العالي للعلوم الادارية
· المعهد العالي للدارسات الأدبية بكنج مريوط
· المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط
· المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
· معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس
· معهد السويس لنظم المعلومات الادارية
· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة
· المعهد الفني للتمريض بالجونة
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد
· المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش
· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
· المعهد العالي للحاسب الآلي وادارة الأعمال بالزرقا
· المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر
· معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي
· المعهد العالي للعلوم الادارية ببلقاس
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة
· معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة
· معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة
· معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (قولونجيل)
· معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة (قولونجيل)
· معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
· المعهد العالي للغات بالمنصورة
· معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا
· معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
· المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة
· المعهد العالي الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
· المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
· المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا بكفر الشيخ
· المعهد العالي للعلوم الادارية ببني سويف
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة
· المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بأسيوط
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج
· المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج
· المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)
· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (ايجوث)
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر
· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان
· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب
· الأكاديمية المصرية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربي
· معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
· المعهد العالي للدراسات الاسلامية
كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة بتنسيق 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.