لطلاب الثانوية العامة.. قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة بتنسيق 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني قائمة باسماء المعاهد الخاصة المعتمدة من الوزارة.

· المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

· المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي

· معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

· معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي التابع لكلية البنات القبطية

· معهد الادارة والسكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات

· معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

· المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بشبرا الخيمة

· المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الادارية وعلوم الادارة بشبرا الخيمة

· المعهد العالي للغات بمصر الجديدة

· المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

· المعهد العالي لتكنلوجيا البصريات بمصر الجديدة

· المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – مدينه نصر

· معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي

· معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر

· المعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية بالمقطم

· المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

· معهد الجزيرة العالي للإعلام الاتصال بالمقطم

· معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

· المعهد العالي للإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

· معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الادارية بالقاهرة

· معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

· الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

· الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

· المعهد العالي للهندسة المدينة والمعمارية ب 15 مايو

· المعهد العالي للعلوم الادارية بالقطامية

· المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

· معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا

· معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا

· معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

· المعهد العالي للسياحية والفنادق وبالإسماعيلية(ايجوث)

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

· معهد العبور العالي للإدارة والحاسب ونظم المعلومات

· المعهد العالي للعلوم الادارية بيلبيس

· المعهد العالي للهندسة بيلبيس

· المعهد العالي للهندسة بالشروق

· المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مدينه الشروق

· المعهد العالي للإعلام – مدينة الشروق

· المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

· المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس

· معهد العالي للهندسة وعلوم الحاسب والادارة

· المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والادارة

· المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الاعلام الحديث

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

· المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

· معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول

· المعهد العالي للعلوم الادارية والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الاول

· المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الادارية والتجارة الخارجية بالتجمع الأول

· المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول

· المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

· المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر

· المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مطروح

· معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

· معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت

· معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

· معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة -المريوطية

· معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بسقارة -المريوطية

· معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات – طريق سقارة الهرم

· المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

· المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

· المعهد الفني للموضة شامبر سانديكال

· معهد هندسة وتكنولوجيا معلومات الطيران بامبابة

· معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء

· المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه

· معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

· المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب 6 أكتوبر

· المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ب 6 أكتوبر

· معهد أكتوبر العالي للاقتصاد والبيئة بمدينة 6 أكتوبر

· المعهد العالي للغات ب 6 أكتوبر

· المعهد العالي للعلوم الادارية ب 6 أكتوبر

· المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ب 6 أكتوبر

· المعهد العالي للهندسة ب 6 أكتوبر

· الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام ب 6 أكتوبر

· المعهد العالي للفنون التطبيقية ب 6 أكتوبر

· معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا ب 6 أكتوبر

· المعهد العالي للسياحة والفنادق ب 6 أكتوبر

· أكاديمية أخبار اليوم ب 6 أكتوبر

· معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا ب 6 أكتوبر

· المعهد الكندي العالي للهندسة ب 6 أكتوبر

· المعهد الكندي العالي للإدارة ب 6 أكتوبر

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

· معهد الوادي العالي للعلوم الادارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

· معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

· معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية

· المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية بالمحلة الكبرى

· المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

· المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة بطنطا

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا -البحيرة

· المعهد العالي للعلوم الادارية المتقدمة والحاسبات بابي المطامير

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

· المعهد المصري لأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

· المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (ايجوث)

· المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالاسكندرية

· معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة

· معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

· المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير

· المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير

· معهد العجمي العالي للعلوم الادارية

· المعهد العالي للدارسات الأدبية بكنج مريوط

· المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط

· المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

· معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

· معهد السويس لنظم المعلومات الادارية

· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

· المعهد الفني للتمريض بالجونة

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

· المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش

· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

· المعهد العالي للحاسب الآلي وادارة الأعمال بالزرقا

· المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر

· معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي

· المعهد العالي للعلوم الادارية ببلقاس

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

· معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

· معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

· معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (قولونجيل)

· معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة (قولونجيل)

· معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

· المعهد العالي للغات بالمنصورة

· معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

· معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

· المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

· المعهد العالي الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

· المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

· المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

· المعهد العالي للعلوم الادارية ببني سويف

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

· المعهد العالي للتعاون والارشاد الزراعي بأسيوط

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

· المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج

· المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)

· المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (ايجوث)

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

· المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

· المعهد العالي للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب

· الأكاديمية المصرية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الانتاج الحربي

· معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

· المعهد العالي للدراسات الاسلامية