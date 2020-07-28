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المركزي: إجازة بالبنوك 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي اليوم الثلاثاء إنه قرر تعطيل العمل بالبنوك بداية من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وأضاف في بيان صحفي أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020وحتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وكانت الحكومة قد أعلنت إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الخميس إلى الاثنين المقبلين.

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