محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي اليوم الثلاثاء إنه قرر تعطيل العمل بالبنوك بداية من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الاثنين، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.
وأضاف في بيان صحفي أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020وحتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.
وكانت الحكومة قد أعلنت إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الخميس إلى الاثنين المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي: إجازة بالبنوك 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.