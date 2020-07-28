إلغاء الإجازات وتشكيل غرفة عمليات استعدادًا لعيد الأضحى بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:
أعلنت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ ووقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي مديرية التموين والإدارات الفرعية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام، وربطها بغرف عمليات كافة المدن لتلقي الشكاوى والبلاغات والعمل على حلها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
وأشارت المحافظة، إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم بكميات مناسبة، مع المتابعة وإحكام الرقابة لتلك السلع ومطابقتها للمواصفات وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.
وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه جرى تخصيص أرقام (2325440- 2327230ـ 2293938) لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات الفرعية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين.
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