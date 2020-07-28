كورونا: ملايين الأطفال في الدول النامية يواجهون خطر سوء التغذية الحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

حذر باحثون من أن 6.7 ملايين طفل إضافيين دون سن الخامسة في البلدان النامية معرضون لخطر سوء التغذية الحاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال للمساعدة في تجنب أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة إضافية بين الأطفال كل شهر.

ويقول باحثون في دورية لانسيت الطبية، إن مرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا تسبب في تعطيل عمليات التوريد، وتوقف برامج التغذية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذى انعكس بشكل أساسي على الأطفال فأصحبوا ضعفاء بشكل مفرط، مما يعرضهم لخطر أكبر وهو توقف النمو أو الموت.