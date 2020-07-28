في آخر مراحله.. ماذا قالت أول متطوعة أمريكية بتجربة "لقاح كورونا" المُنتظر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أعربت الأمريكية داون بيكر عن فخرها لكونها أول متطوعة في الولايات المتحدة، تُحقن بجرعة من لقاح "مودرنا" الاستقصائي خلال المرحلة الثالثة بالتجارب السريرية الخاصة به، مُعربة عن أملها في أنه تكون نتائجه جيّدة في مكافحة فيروس كورونا المُستجد.

وقالت بيكر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية نُشرت الثلاثاء: "إنه أمر مُثير للغاية. أنا مُتلهفة للغاية حيال ذلك. أتمنى فقط أن تكون النتائج جيدة حقًا. أعلم أن الكثير من الناس يقومون بالكثير من تجارب اللقاحات المختلفة والأمور مستمرة، لكنني أشعر بالفخر".

وبدأت أمس الاثنين تجربة اللقاح، الذي تطوّره شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" مع المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بعد أن أثبت أنه آمن وفعّال، فيما يُتوقع أن يصبح جاهزًا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام، حسبما أعلن مسؤولون أمريكيون.

ويُشارك 30 ألف متطوع بالغ خلال تجربة المرحلة النهائية على ما يُطلق عليه لقاح "الاستقصاء". ووفق السي إن إن، سيحصل نصف المتطوعين على دواء وهمي وسيتلقى الباقون في الواقع لقاح "كوفيد 19". وسيتم إعطاء اللقاح على جرعتين؛ جرعة 100 ميكروجرام الآن، وبعد 18 يومًا سيحصلون على الجرعة الثانية.

وهذه هي الطريقة التي سيعمل بها الباحثون حقًا على قياس كيفية عمل هذا اللقاح، وتأثيره على المتطوعين، لإظهار مدى سلامته وفعاليته. ويُنظر إليه بالفعل على أنه الخطوة الأخيرة قبل أن نتمكن من اتخاذ قرار إتاحة هذه اللقاح أو استبعاده.

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وفي حين لا يُعرف ما إذا كانت بيكر حصلت على اللقاح حقًا أم على دواء وهمي، قالت للشبكة الأمريكية: "في كلتا الحالتين من المهم حقًا أن نكون جزءًا من هذا البحث. لم أعتقد أبدًا أنني سأفعل شيئًا كهذا".

وفي اتصال هاتفي مع مدير مركز المعاهد الوطنية الأمريكية، والدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قالا للسي إن إن "هذا الأمر أسرع ما انتقلت إليه الولايات المتحدة بالفعل للحصول على لقاح مُرشح من شهر يناير، عندما تم وضع تسلسل زمني لتجارب عن الفيروس لاول مرة، والآن وبعد 6 أشهر، نحن بالفعل في المرحلة الثالثة من التجربة".

وأضافا: "الأمر يسير بسرعة وهذا الرقم القياسي حقًا للولايات المتحدة وهي لحظة تاريخية كذلك بالنسبة لأمريكا".

وسوف تحدد تجربة المرحلة الأخيرة لتقييم سلامة لقاح "مودرنا" الذي يحمل اسم "ام آر إن إيه 1273" ما إذا كان بإمكانه أن يمنع ظهور أعراض "كوفيد-19" بعد جرعتين. وقال أنتوني فاوتشي إن التجربة قد تظهر نتائجها بحلول نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك.

وكانت نتائج دراسة صغيرة أجريت في مراحل أولية ونشرت نتائجها في وقت مبكر هذا الشهر، أظهرت أن المتطوعين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح أصبحت لديهم مستويات من الأجسام المضادة التي تقضي على الفيروس تفوق معدلات تلك التي جرى رصدها لدى أناس تعافوا من المرض.

و"مودرنا"أول من بدأ اختبار لقاح ضد "كوفيد 19" على البشر في 16 مارس الفائت مع 35 متطوعًا أوليًا، وذلك بعد 66 يوما تقريبًا من نشر التسلسل الجيني للفيروس. وقالت الشركة إنها أنهت تسجيل 300 شاب بالغ في مرحلتها الثانية من الاختبار، وبدأت في دراسة كيفية تفاعل كبار السن مع اللقاح.

وهذه ستكون أول دراسة من نوعها في مرحلة متقدمة في إطار برنامج الإدارة الأمريكية للإسراع بوضع تدابير ضد الفيروس التاجي المُستجد. ومن المفترض أن تستمر حتى 27 أكتوبر المُقبل.

وحصلت "مودرنا"، التي لم تنتج لقاحًا من قبل، على نحو مليار دولار من حكومة الرئيس دونالد ترامب التي تسهم في تمويل العديد من الأبحاث حول اللقاحات، وذلك ضمن برنامجها "أوبيريشن وارب سبيد".

ويخضع حاليًا أكثر من 150 لقاحًا مُرشحًا لفيروس كورونا لمراحل مختلفة من التطوير، من بينها نحو 24 لقاحًا تخضع لتجارب على البشر.