السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين حرضوا على العنف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب: عاقبت محكمة جُنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، اليوم الثلاثاء، 5 عناصر إخوانية، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات تحريضية. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على المتهمين الخمسة، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تُحرض على العنف ضد الدولة ومنشآتها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جُنح الإرهاب.

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