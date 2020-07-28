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إجلاء أكثر من 900 شخص إثر حريق في سجن للنساء بموسكو

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أعلنت هيئة الطواريء في العاصمة الروسية موسكو عن إجلاء أكثر من 900 شخص جراء نشوب حريق في مبنى سكني من ثلاثة طوابق في مركز للحبس الاحتياطي التابع

لسجن للنساء رقم 6 في بالمدينة.


وقال ممثل هيئة الطواريء لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء، "لقد تم إجلاء أكثر من

900 شخص إلى المبنى السكني المجاور"، مؤكدا على عدم وقوع ضحايا نتيجة الحريق.


وأضاف "أن 148 شخصا و 47 وحدة من المعدات شاركوا في إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
 

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