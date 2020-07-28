إجلاء أكثر من 900 شخص إثر حريق في سجن للنساء بموسكو

أعلنت هيئة الطواريء في العاصمة الروسية موسكو عن إجلاء أكثر من 900 شخص جراء نشوب حريق في مبنى سكني من ثلاثة طوابق في مركز للحبس الاحتياطي التابعلسجن للنساء رقم 6 في بالمدينة.
900 شخص إلى المبنى السكني المجاور"، مؤكدا على عدم وقوع ضحايا نتيجة الحريق.
وقال ممثل هيئة الطواريء لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء، "لقد تم إجلاء أكثر من
وأضاف "أن 148 شخصا و 47 وحدة من المعدات شاركوا في إخماد الحريق"، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
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