سفير إثيوبيا يؤكد: سد النهضة لا يهدد مصر والسودان بالجفاف

قال ألمايهو تيجينو أرجاو، سفير إثيوبيا لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، إن بناء سد النهضة على النيل الأزرق لا يهدد مصر والسودان بالجفاف، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأعلن السفير الأثيوبي، ردًا على طلب التعليق على توقعات الخبراء الذين يقولون إن سد النهضة قد يؤدي إلى الجفاف في مصر والسودان: "لا.

ليس لدينا أي طريقة لخلق الجفاف. كما ترون،

لا يمكن لإثيوبيا أن تجلب الجفاف. الجفاف ظاهرة خارج إرادة إثيوبيا، فهي تتجاوز قدراتنا. إذا حدث الجفاف، فستكون مسؤولية ثلاث دول - إثيوبيا، السودان ومصر، وليس إثيوبيا فقط".

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وأكد الدبلوماسي الأثيوبي، أن "السد مصمم بحيث لا يسبب ضررًا كبيرًا لمصر والسودان".

وتقوم إثيوبيا بتشيد سد كبير منذ عام 2012، وإنجاز هذا المشروع، بحسب الخبراء، سيؤدي حتما إلى نقص في المياه في السودان ومصر، منذ بدء عملية البناء، عقدت الدول الثلاث أكثر من عشرة اجتماعات لحل قضايا توزيع المياه وإطلاق منشأة جديدة، لكن الخلافات ما زالت قائمة.

واستأنفت مصر وإثيوبيا والسودان في النصف الأول من يونيو، المحادثات بشأن السد الإثيوبي على نهر النيل، والتي علقت في فبراير، ومنذ أوائل يوليو، توسط الاتحاد الأفريقي في الحوار.