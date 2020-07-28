مقتل 6 أفراد من عائلة واحدة بقصف تركي شرقي حلب

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وأسفرت عن قتل 6 أفراد من عائلة واحدة وجرح أكثر من 6 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وأوضح أن المرصد القاعدة العسكرية التركية في قرية الشيخ ناصر استهدفت منازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون.
وأكدت المرصد أن القوات التركية لا تزال تستهدف القرية والقرى المجاورة من عدة أماكن، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة.
وفي سياق متصل، استهدفت قوات سوريا الديمقراطية تجمعات القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية .
كما رصد المرصد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جهة أخرى، وترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة بين الطرفين، دون معلومات عن خسائر بشرية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.