نجمة بوليوود أيشوارايا راي باتشان تتعافى من كورونا

تعافت نجمة بوليوود، أيشوارايا راي باتشان، من فيروس كورونا، وغادرت المستشفى، وابنتها، البالغة من العمر 8 سنوات، حسب ما أعلنه، أمس الاثنين، زوجها، أبيشيك باتشان.
وشارك زوج أيشوارايا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها غادرت المستشفى، بعدما أكدت التحاليل أن جسمها، وابنتها الصغيرة أصبحا خاليين من الفيروس.
وكانت النجمة الهندية قد نقلت إلى المستشفى رفقة ابنتها، بعدما أحست بصعوبة في التنفس، أثناء قضائها فترة الحجر في المنزل.
وفي وقت تعافت أيشواريا راي باتشان من الفيروس، لا يزال والدها أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان يخضع للعلاج.
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