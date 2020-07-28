مطالب بإطلاق المخطط الوطني لمحاربة فيروس الالتهابات الكبدية.. 400 ألف مغربي مصاب به

يصادف، اليوم الثلاثاء، تخليد العالم لليوم العالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية في ظل الأزمة الصحية، الناتجة عن جائحة كوفيد 19، والتي فاقمت هشاشة الفئات المهمشة، والأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإلتهابات الكبدية “س”.

وفي المغرب يقدر عدد المصابين بهذا الفيروس بـ400 ألف شخص، فيما يصل عدد الوفيات سنويا لما يقارب 5000 شخص، بحسب ما أعلنته الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، داعية وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى إطلاق المخطط الوطني لمحاربة الالتهابات الكبدية، الذي يتضمن أساسا شراء الأدوية الجديدة AAD.

وقالت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها، إن المخطط الوطني للقضاء على الإلتهاب الكبدي “س” في حدود عام 2030، تم وضعه في عام 2016، وعلى الرغم من توالي ثلاث وزراء للصحة، منذ اعتماد المخطط الوطني لمحاربة الالتهابات، لكن لحد الآن لم يتم إطلاق أي طلب عروض لشراء هاته الأدوية.

كما دعت الجمعية المذكورة إلى جعل الولوج لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي أولية الأولويات، وتوفير الأدوية الجديدة في المؤسسات العلاجية، وكذا تسهيل ولوج عموم المواطنين، خصوصا الفئات المعوزة، والأكثر عرضة للإصابة، لهذه الخدمات من خلال ادماجها في مجال تغطية نظام “رميد”.

وطالبت الجمعية ذاتها، أيضا، الوزارة المعنية بتوفير الأدوية بأسعار جد مناسبة، وتمكين الأطباء العامين من تتبع المرضى، حديثي الإصابة، والذين ليسوا في حالات متقدمة، أو معقدة من المرض.