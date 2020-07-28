بنك المغرب: حوالي 28 مليون حساب بنكي سنة 2019.. بزيادة 5 بالمائة خلال عام

سجل عدد الحسابات البنكية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 5 في المائة ليفوق 28 مليون حساب بنكي سنة 2019 ، مقابل 4,7 في المائة سنة 2018، حسب ما أفاد بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019، أن عدد الحسابات البنكية التي يملكها أشخاص ذاتيون يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل مرتبط بالساكنة في سن الرشد قد ارتفع بنقطة واحدة من سنة لأخرى، إلى 61 في المائة.

وحسب النوع الاجتماعي، فإن معدل الاستبناك بلغ 44 في المائة في صفوف الإناث، و79 في المائة في صفوف الذكور، مقابل 40 في المائة و77 في المائة على التوالي مع متم سنة 2018، مشيرا إلى تحسن في معدل التوفر على حساب بنكي في صفوف الإناث.

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ويشير توزيع الأشخاص المتوفرين على حسابات بنكية حسب الفئات العمرية، إلى أن 28 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة، مقابل 24 في المائة سنة 2018. وتبلغ هذه النسبة 68 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، و82 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 61 سنة.

وأشار بنك المغرب أيضا إلى أن الحسابات المفتوحة من طرف البنوك التشاركية انتقل من 56 ألف إلى 87 ألف حساب متم سنة 2019.

وفي ما يتعلق بعدد البطاقات البنكية، فقد ارتفع بنسبة 7,3 في المائة ليصل إلى 2,16 مليون بطاقة سنة 2019، يستخدم جزء مهم منها في عمليات السحب. وموازاة مع ذلك ارتفعت حظيرة الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية إلى 7 آلاف و613 شباكا متم سنة 2019، بزيادة بنسبة 4,4 في المائة مقابل 3,8 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها.