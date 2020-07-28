طقس الثلاثاء.. أجواء حارة دائما مع كتل ضبابية في الصباح

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما الى حارة بكل من السهول الداخلية، سوس، الجنوب الشرقي و جنوب المملكة.

وستتشكل كثل ضبابية خلال الليل والصباح، مصحوبة بسحب منخفضة على الىسواحل وكذا السهول الأطلسية وسواحل البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز سحب غير مستقرة ستعطي قطرات ورعد محليا فوق مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

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وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي، بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي جهات المملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، سوس، السفوح الجنوبية الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط و السهول الغربية للأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 42 و 46 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وداخل سوس، ومابين 36 و 41 درجة بالسهول الغربية للأطلس، ملوية، هضاب الفوسفاط و والماس، داخل منطقة الشياضمة، المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية، الريف و داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 36 درجة بسهول المحيط الأطلسي، بينما ستكون ما بين 25 و 31 درجة بالأطلس و بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج وقوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل والكويرة، وهادئ إلى قليل الهيجان بباقي المناطق.