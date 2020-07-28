التحقيق مع منتخبين في سلطات محلية عربية بشبهات فساد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتادت الشرطة منتخبي جمهور من سلطات محلية عربية، للتحقيق بشبهة ضلوعهم في قضية تلقي رشوة من كلية وارتكاب مخالفات أخرى.

وادعت الشرطة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها "قامت بالتحقيق مع منتخبي جمهور من سلطتين محليتين مختلفتين، وذلك بشبهة دفع شبكة كليات الرشوة لمنتخبي جمهور، ثم قامت بإطلاق سراحهما بشروط مقيدة".

وبحسب التفاصيل الواردة، فإن الشبهات تدور حول عدد من السلطات المحلية العربية من بينها بسمة طبعون وطوبا الزنغرية والكعبية طباش حجاجرة وعرعرة النقب وسلطتين محليتين إضافيتين.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة مؤخرا 16 مشتبها وأحيل 10 آخرين للتحقيق من بينهم 6 منتخبي جمهور من سلطات محلية، بشبهات فساد وتلقي رشاوى من شبكة "توماشين" التعليمية.

وفي أعقاب ذلك، جرى اعتقال 4 مشتبهين آخرين ومنهم منتخبي جمهور وموظف في مكتب حكومي، إذ قام كل منهم حسب دوره ووظيفته بإجراءات لتسهيل الفوز بمناقصات وفق صلاحية السلطة المحلية مقابل تلقي رشاوى بقيمة مالية خلافا للقانون والمصلحة العامة.