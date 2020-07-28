الحكومة الإسرائيلية بصدد توسيع الهبات للعائلات الكثيرة الأولاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على طلب يقضي بمنح هبة مالية لجميع الأولاد في العائلة وليس حتى الود الثالث، حسبما أعلن رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، خلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست، وذلك ردا على طلب بهذا الخصوص قدمه رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غفني، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية.

وبحسب الخطة التي صادقت عليها الحكومة، والكنيست بالقراءة الأولى، فإنه سيتم منح أي شخص فوق سن 18 عاما هبة بمبلغ 750 شيكل، و2000 شيكل للعائلة مع ولد واحد، و2500 شيكل للعائلة مع ولدين، و3000 شيكل للعائلة مع ثلاثة أولاد.

وطالب غفني بتوسيع الخطة، بحيث يحصل الولد الرابع على هبة بمبلغ 500 شيكل، و250 شيكل للولد الخامس، و100 شيكل لطل من الولد السادس فما فوق.

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وقال زوهار إنه "يوجد هنا قرار أريد أن أطرحه باسم رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) بمشاركة جميع أعضاء الائتلاف. ولا ينبغي أن تدفع العائلات الكثيرة الأولاد ثمن كونها كثيرة الأولاد. والحكومة، حسب علمي وفهمي، ستوافق على هبة للولد الرابع بـ500 شيكل، و250 شيكل للولد الخامس، و100 شيكل للولد السادس فما فوق".

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، مئير شبيغلر، اليوم، إن هذه الهبات لن تحول إلى الحسابات في البنوك بعد غدن الخميس، "ونحن بانتظار استكمال إجراءات التشريع في الكنيست"، وذلك خلافا لإعلان الحكومة، أمس، بتحويلها بعد غد.

وأشار شبيغلر إلى أن الهبات لن تحول دفعة واحدة للجميع، وإنما ستحول لمصلحة الأولاد أولا وبعد ذلك إلى باقي السكان، وعلى مدار أيام. "ومن الجائز جدا أنه تكون الأموال لصالح الأولاد في حسابات المستحقين يوم الأحد المقبل".