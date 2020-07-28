انتهاك حرمة مقبرة العباسية المهجرة قرب يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عدد من الناشطين في يافا إن مقبرة قرية العباسية المُهجّرة في قضاء يافا، تعرضت لانتهاك حرمتها، إذ طمرت جرافات السلطات الإسرائيلية الأضرحة والقبور بالتراب وطمست معالم المقبرة، يوم أمس الاثنين.

وأكد الناشطون أنهم سيتوجهون للقضاء بطلب وقف كافة أعمال الجرافات في المقبرة.

مأذنة المسجد في العباسية المهجرة (أرشيفية)

ومما يذكر، في هذا السياق، أنه في العام 2013 جرفت بلدية "يهود" التي أقيمت على أنقاض القرية المهجرة، مقبرة العباسية التاريخية التي تعود إلى العهد المملوكي بهدف إنشاء حديقة ألعاب ومتنزه عام على أرضها.

والعباسية قرية فلسطينية تقع على بعد 13 كم شرق مدينة يافا ودمرت في عام النكبة 1948، إذ احتلتها العصابات الصهيونية وبني على أراضيها وأراضي القرى المجاورة مدينة یهود والأجزاء الجديدة من مطار "بن غوريون" (مطار اللد سابقا).

وما زال المسجد الرئيسي ومقام النبي هودا قائمين بالقرية. أما المسجد فمهجور، وآخذ في التصدع في عدة مواضع منه، وأما المقام فهو مبني بالحجارة وله قبة. وثمة مقهى إسرائيلي عند مدخل الشارع الرئيس المعروف بزقاق الرمل. وقد بقيت عدة منازل: بعضها يسكنه يهود، وبعضها الآخر مخصص لاستعمالات أخرى.