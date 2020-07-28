"صحة دبي" تحدد ساعات العمل بمنشآتها خلال عطلة عيد الأضحى

الثلاثاء 28 يوليه 2020

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، مواعيد وساعات العمل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وكلفت الهيئة في تعميم لها إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية، بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL) وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأصدرت الهيئة تعميماً ادارياً حددت فيه ساعات العمل بمركزي البرشاء وند الحمر الصحي على مدار الساعة، بينما ستكون كافة المراكز الصحية الأولية مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل.

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وأعلنت الهيئة ان العمل في أقسام الطوارئ بكافة مستشفياتها (دبي، راشد، لطيفة، حتا) سيكون على مدار الساعة، بينما ستكون العيادات التخصصية مغلقة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا والتي ستفتح أبوابها خلال العطلة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة والنصف مساء.

كما أعلنت الهيئة ان العمل بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، ومركز سعادة كبار المواطنين سيستمر على مدار الساعة، بينما سيكون العمل بمركز دبي للتبرع بالدم يومي الخميس والأحد المقبلين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى السادسة والنصف مساء، بينما ستكون باقي المراكز التخصصية التابعة للهيئة مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الهيئة بأن كافة مراكز اللياقة الطبية ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك باستثناء مركز المحيصنة الذي سيفتح أبوابه أمام المراجعين يوم الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، على أن يستأنف العمل بكافة مراكز اللياقة الطبية يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل.