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المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة اليمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يوليه 2020

قامت القوات المشتركة، بالرد على مصادر نيران لمليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

 

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي تعرضت لقصف مدفعي من قبل المليشيات الحوثية بقذائف الهاون.

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وأكد المصدر،  أن القوات المشتركة قامت بتحديد مصادر النيران الحوثية والرد عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين تكللت بأخمادها.

 

هذا وكانت القوات المشتركة قد احبطت محاولة تسلل للحوثيين في محيط كليو 16 شرق مدينة الحديدة، لقي على إثرها 3 من عناصر الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون.

 

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