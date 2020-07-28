اليمن.. محافظ المهرة يلتقي شيوخ وأعيان قبيلة زعبنوت

الثلاثاء 28 يوليه 2020

التقى محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، شيوخ وأعيان قبيلة زعبنوت، لاطلاعهم على المستجدات بالمحافظة ومناقشة أوضاع واحتياجات مناطقهم من الخدمات والمشاريع التنموية.



وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلس بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل أول المحافظة الأستاذ مختار محمد الجعفري، ووكيل المحافظة الشيخ صالح عليان، رحب المحافظ، بشيوخ وأعيان قبيلة زعبنوت وفي مقدمتهم وكيل المحافظة لشؤون الصحراء الشيخ مسلم زعبنوت.

واستعرض المحافظ في اللقاء أوضاع المحافظة الأمنية وجهود السلطات المحلية في الحفاظ على الهدوء والسكينة التي تنعم بها المحافظة، وتحريك عجلة التنمية وتحسين الخدمات الأساسية وفق الإمكانيات المتاحة.

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واستمع المحافظ من شيوخ ووجهاء قبيلة زعبنوت إلى الأوضاع بشكل عام في مديرية شحن وأبرز الاحتياجات الملحة لأبناء المديرية.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية تولي مديرية شحن اهتمام خاص لما تمثله من أهمية في وجود منفد شحن البري أحد أهم المنافذ الحيوية في البلاد، مشدد على ضرورة تعاون وتكاتف الجميع في هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

من جانبهم ثمن شيوخ وأعيان قبيلة زعبنوت، جهود السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، مؤكدين وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية وكل ما من شأنه خدمة المحافظة وتعزيز أمنها واستقرارها.