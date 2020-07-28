شكرا لقرائتكم خبر عن 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات و395 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 43 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

Advertisements وكشفت عن 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و395 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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