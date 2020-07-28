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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون أحياء آهلة بالسكان في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يوليه 2020
استهدفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية الآهله بالسكان في مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسحلة الثقيلة والمتوسطة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الدبابات BMB على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان الواقعة شمال غرب مركز مدينة حيس ،كما فتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين منها سلاح 14,5 ومعدلات البيكا وسلاح 12.7.
ويستعد المدنيون بمحافظة الحديدة لإستقبال عيد الاضحى المبارك تحت وطأة الإنتهاكات الغاشمة التي تمارسها ضدهم مليشيات الحوثي في ظل صمت وتجاهل من قبل الأمم المتحدة.
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