الارشيف / اخبار العالم

الحوثيون يستهدفون أحياء آهلة بالسكان في حيس جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون أحياء آهلة بالسكان في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية الآهله بالسكان في مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسحلة الثقيلة والمتوسطة.

 

 

Advertisements

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الدبابات BMB على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان الواقعة شمال غرب مركز مدينة حيس ،كما فتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين منها سلاح 14,5 ومعدلات البيكا وسلاح 12.7.

 

ويستعد المدنيون بمحافظة الحديدة لإستقبال عيد الاضحى المبارك تحت وطأة الإنتهاكات الغاشمة التي تمارسها ضدهم مليشيات الحوثي في ظل صمت وتجاهل من قبل الأمم المتحدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون أحياء آهلة بالسكان في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا