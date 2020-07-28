تفاصيل تدشين عمليات زراعة النخاع العظمي في الإمارات

الثلاثاء 28 يوليه 2020

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم تجربة علاج فريدة لمرضى النخاع وأمراض الدم والأورام من خلال زراعة نخاع العظام واستخدام الخلايا الجذعية في علاج المرضى ضمن أحدث تقنيات العلاج المتطورة في مجال الطب، أطلق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، برنامج زراعة النخاع العظمي في أبوظبي.



زراعة النخاع

أطلق مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الاثنين، مجموعة عمليات جراحية متطورة في زراعة النخاع العظمي، قد حققت هذه العمليات نجاح في دولة الإمارات، تجرى هذه العمليات ضمن برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام"AD-BMT"، ويشارك في هذه العمليات الجراحية مرضى يعانون من أمراض الدم والأورام.

كشفت وكالة أنباء الإمارات، أن أول عملية جراحية لزراعة نخاع العظام أجريت على مريض يعاني من "الورم النقوي المتعدد"، وهو نوع من أنواع سرطان الدم، تاتي ثمرة هذا النجاح من خلال التنسيق بين مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

طبيعة العلاج

تشمل عملية زراعة الخلايا الجذعية للنخاع العظمي، الإجراء العلاجي الفريد "AD-BMT" الذي عمل عليه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC" من خلال استخلاص الخلايا الجذعية من دم المريض، الذي يخضع لجرعة عالية من العلاج الكيميائي لقتل جميع الخلايا السرطانية، ويدمر هذا العلاج معظم النخاع العظمي، ثم يتم ضخ الخلايا الجذعية إلى مجرى الدم، حيث تعييد هذا النخاع بناء جميع الخلايا المدمرة، تعود الخلايا خلال أسبوعين، إنتاج خلايا الدم السليمة غير الخبيثة.

كشف الدكتور يندري فينتورا مدير مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومدير برنامج زراعة النخاع العظمي، أن المريض المشارك في العملية ليس لديه جهاز مناعي أثناء انتظار دخول الخلايا المنقولة إلى حيز التنفيذ، ويجب أن يبقى المريض في عزلة ضمن المبادئ الطبية الأكثر صرامة لمكافحة العدوى حيث اضطرنا خلال الجائحة العالمية لاتخاذ احتياطات إضافية لضمان أفضل النتائج ومنع اصابة المريض بفيروس كورونا".

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انقاذ حياة

كشفت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة برنامج عمليات زراعة النخاع العظمي، "إنه من دواعي فخرها وسرورها، أن تكون جزءا من هذا الإنجاز، ويعتبر هذا الانجاز هو الأول من نوعه في الدولة، وأن تجعل هذا العلاج منقذ للحياة الملايين من الناس متاح، ومتوفر لكل من يحتاج إليه، كما توجهت بالشكر لدعم مدينة الشيخ خليفة الطبية في جعل هذه العلاج ممكنة ".

ويلتزم المركز بضمان أن يكون برنامج زراعة النخاع العظمي في أبوظبي، على أعلى معايير الجودة وتحقيق رضا المرضى في جميع خطوات العملية والعلمية والجراحية، بما يتضمن العلاج والرعاية الصحية والمتابعة بين القائمين على علاج زراعة النخاع العظمي السريري والمرضى وعائلاتهم.

خدمة المرضى

جاء هذا التقدم الذي يخدم مرضى السرطان، حيث يمكنهم تلقي العلاج داخل الدولة، بدون الحاجة للسفر إلى الخارج في أوروبا وأمريكا للحصول على العلاج الخلوي والطب التجديدي لعلاج السرطان حيث بعتبر السرطان المسبب الثالث للوفيات في الإمارات.

تعتبر عمليات زراعة النخاع العظام، أو استخدام الخلايا الجذعية المكونة للدم أحد أكثر العلاجات التي تعتمد على الخلايا الجذعية لمرضى السرطان، وخاصة أورام الدم، يعد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية هو مركز رعاية صحية، يعتمد على الطب التجديدي، وإجراء البحوث على الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاج ويستهدف تلبية الطلب المحلي والإقليمي على الخدمات الطبية المتقدمة والعلاجات المبتكرة.

علاج الخلايا الجذعية

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في 26 يونيه، عن نتائج تجربة العلاج المبتكر لمرضى فيروس كورونا، الذي سمى "UAECell19"، وأثبت هذا العلاج فعاليته في القضاء على فيروس كورونا، حيث تمكن المركز من الحصول على ثلاثة من براءات اختراع وحماية الملكية الفكرية، مما يساعد في مشاركة علاج فيروس كورونا على نطاق واسع.

يكشف انطلاق برنامج زراعة النخاع العظمي، التزام مركز أبوظبي بتقديم أحدث الخدمات باستخدام الأدلة العلمية إلى دولة الإمارات منها مجموعة من علاجات الخلايا الجذعية، ويستهدف هذا البحث العلمي إتاحة علاج زراعة النخاع العظام لجميع المرضى في الإمارات.