صحيفة إماراتية تتحدث عن تأمين مستويات المعيشة والحياة الكريمة

الثلاثاء 28 يوليه 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن تأمين أفضل مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، يأتيان على رأس أولويات القيادة الرشيدة التي تولي الأسرة، بصفتها اللبنة الأساسية في المجتمع، جل الاهتمام والرعاية، عبر توفير ظروف اجتماعية مثلى تمكن أفراد هذه الأسر من البناء والإنجاز والمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية للدولة.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء"، تأتي التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، في إطار تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب التخفيف عن كاهل الأسر التي تجد صعوبة في تسديد المستحقات، وتحديداً من فئة المتقاعدين ممن تحرص القيادة على رعايتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية.

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ولفتت إلى أن مضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، تؤكد سير الدولة بتوازٍ في جميع أوجه التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها, ويمثل الإسكان أحد هذه القطاعات التي تعكس مدى تقدم وتطور منظومة البنية التحتية في الإمارات، وتلبي احتياجات المواطنين في بناء مسكن عصري يراعي خصوصية المجتمع.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن 2.78 مليار درهم، تتوزع على 1976 مواطناً، لتقديم قروض سكنية وإعفاءات للمتقاعدين، تصب أيضاً في إطار تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي يرتكز على محاور رئيسة تتمثل في تحفيز الأعمال والاستثمار، تنمية المجتمع، تطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة.