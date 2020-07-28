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الإعصار هانا يغرق مستشفى للولادة في المكسيك

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يوليه 2020

تعرض مستشفى للولادة في مدينة رينوسا الحدودية المكسيكية لأضرار كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار هانا، حيث غمرت المياه المستشفى واضطر العاملون لإجلاء المرضى.

 

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ونقل موقع "إي بي سي نيوز" عن بيدرو غرانادوس، مدير قسم الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس قوله، إن بعض المرضى تم نقلهم إلى الطوابق العليا، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفيات أخرى.

 

ووصل الإعصار هانا الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث انخفض إلى عاصفة استوائية، وصلت سرعة رياحها إلى 50 ميلا في الساعة.

 

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