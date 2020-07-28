رئيس دولة الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بيرو باليوم الوطني لبلاده

الثلاثاء 28 يوليه 2020

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات برقية تهنئة إلى مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو، رئيس جمهورية بيرو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيدرو ألفارو كاتريانو بييدو، رئيس وزراء جمهورية بيرو.