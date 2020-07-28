شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجار ضخم واحتراق عدد كبير من الشاحنات غرب إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تصاعدت ألسنة اللهب بعد انفجار صهريج وقود، اليوم الثلاثاء، في إقليم كرمان شاه غرب إيران.

وبحسب وكالة ميزان الإيرانية للأنباء فإن الانفجار هو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي وقع بعضها في مدن حساسة في إيران.

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وقالت الوكالة “وقع انفجار في صهريج وقود في مكان انتظار السيارات في منطقة دولت اباد الصناعية”، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

وأظهر تسجيل مصور للحادث نشرته وكالة ميزان، أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في السماء، بينما احترقت العديد من الشاحنات الضخمة، وسط محاولات لإخماد الحريق.