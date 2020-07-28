شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لن نوقع على اتفاق غير عادل بشأن «السد الإثيوبي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء حرص بلاده على التعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي من خلال التفاوض الذي قد يطول، مشددا على عدم التوقيع على شييء لن يحقق المصلحة القومية.

وقال السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، على الطريق بين القاهرة والسويس، اليوم، إن "قلق الشعب المصري من سد النهضة هو قلق مشروع، لكن علينا أن نعلم ونتأكد بعدالة موقفنا في سد النهضة".

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وأضاف: "هذه القضية، تاريخية، مثل الهرم والحضارة المصرية قامت منذ آلاف السنين على ضفاف هذا النهر العظيم، ومن هنا تأتي عدالة موقفنا وقضيتنا في سد النهضة لكنه في ذات الوقت فإن الموقف المصري الثابت أنه اذا كان من حق الدول استخدام المياه في التنمية،... من حقنا نحن عدم تعرضنا لأي ضرر".

وقال السيسي:"نحن في معركة تفاوض ربما ستطول ولكن لن نوقع على شييء لن يحقق المصلحة القومية"، لافتا إلى ضرورة أن يقوم الإعلام بدور دون استخدام لغة التهديد.

وأضاف السيسي: "اطمئن المصريين بخصوص ملف سد النهضة... لن يستطيع أحد أن يجور علينا أو يجور على حقوق مصر وأمنها القومي، سواء في قضية المياه أو غير ذلك".