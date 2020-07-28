شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لن نوقع على اتفاق غير عادل بشأن «السد الإثيوبي» والان نبدء بالتفاصيل
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء حرص بلاده على التعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي من خلال التفاوض الذي قد يطول، مشددا على عدم التوقيع على شييء لن يحقق المصلحة القومية.
وقال السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، على الطريق بين القاهرة والسويس، اليوم، إن "قلق الشعب المصري من سد النهضة هو قلق مشروع، لكن علينا أن نعلم ونتأكد بعدالة موقفنا في سد النهضة".
وأضاف: "هذه القضية، تاريخية، مثل الهرم والحضارة المصرية قامت منذ آلاف السنين على ضفاف هذا النهر العظيم، ومن هنا تأتي عدالة موقفنا وقضيتنا في سد النهضة لكنه في ذات الوقت فإن الموقف المصري الثابت أنه اذا كان من حق الدول استخدام المياه في التنمية،... من حقنا نحن عدم تعرضنا لأي ضرر".
وقال السيسي:"نحن في معركة تفاوض ربما ستطول ولكن لن نوقع على شييء لن يحقق المصلحة القومية"، لافتا إلى ضرورة أن يقوم الإعلام بدور دون استخدام لغة التهديد.
وأضاف السيسي: "اطمئن المصريين بخصوص ملف سد النهضة... لن يستطيع أحد أن يجور علينا أو يجور على حقوق مصر وأمنها القومي، سواء في قضية المياه أو غير ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لن نوقع على اتفاق غير عادل بشأن «السد الإثيوبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.