شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم بإقليم كرمان شاه غرب إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوكالة "وقع انفجار في صهريج وقود في مكان انتظار السيارات في منطقة دولت اباد الصناعية"، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية. وأظهر تسجيل مصور للحادث نشرته وكالة ميزان أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في السماء.
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