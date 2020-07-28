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انفجار ضخم بإقليم كرمان شاه غرب إيران

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ذكرت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء أن انفجارا أشعل النار في صهريج وقود في إقليم كرمان شاه في غرب إيران اليوم الثلاثاء، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي وقع بعضها في مدن حساسة.

وقالت الوكالة "وقع انفجار في صهريج وقود في مكان انتظار السيارات في منطقة دولت اباد الصناعية"، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية. وأظهر تسجيل مصور للحادث نشرته وكالة ميزان أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في السماء.

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