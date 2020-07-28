شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: 2 مليار جنيه استرليني لتشجيع ركوب الدراجات والان نبدء بالتفاصيل

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإنفاق ملياري جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) على مشاريع المشي وركوب الدرجات الهوائية في إنجلترا، في إطار السعي لتحسين الصحة العامة وتعظيم التحول عن قيادة السيارات خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق يوم الاثنين استخدم جونسون كفاحه مع الوزن لحث البريطانيين على أن يصبحوا أكثر لياقة مع إعلان حكومته عن خطط لحظر الإعلانات التلفزيونية وعلى الإنترنت للأطعمة السريعة قبل التاسعة مساء.

وترغب الحكومة في خفض الطلب على هيئة الصحة العامة التي ستضطر إلى علاج أي زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشتاء إلى جانب الضغوط الناتجة عن الأمراض الموسمية السنوية مثل الإنفلونزا.

وتشتمل الخطط على بناء آلاف الأميال لطرق الدراجات الهوائية المحمية ووضع معايير أعلى للبنية التحتية لركوب الدراجات الهوائية وإنشاء ما لا يقل عن "مركز نقل في المدينة خال من الانبعاثات" وتسهيل الحصول على دراجات كهربائية.