بالفيديو حملة في البصرة ضد ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات

حملة واسعة نفذتها مديرية الجريمة المنظمة في محافظة البصرة الفيحاء ضد الصيدليات غير المرخصة التي انتشرت بشكل مكثف في احياء وازقة المحافظة.

القوة المنفذة اكدت ان اصحاب هذه المتاجر بعضهم يزاول مهنة الصيدلة وهم لا يملكون شهادات تُخوّلهم العمل في هذا المجال



تجار الأزمات كما وصفهم ابناء البصرة يستغلون الظروف للمتاجرة بأرواح المواطنين.. فازمة كورونا كشف الاعيب المتاجرين من اصحاب الصيدليات في التحكم باسعار الادوية والكمامات والكفوف واستغلاهم لحاجة المواطن دون الالتفات للعواقب الوخيمة لهذا الفعل.

مراقبة الصيدليات غير المرخصة ومتابعة تجار المخدرات تحتاج الى جهود حثيثة وهذا ماعمدت اليه مديرية الجريمة المنظمة في البصرة وبالتعاون مع وزارة الصحة وجهاز الامن الوطني لايقاف هذه الظواهر