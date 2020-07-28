بالفيديو الكاظمي يوجه بالتحقيق في أحداث العنف بساحة التحرير

اتهم متظاهرون في ساحة التحرير قوات الامن بحرق عشرات السرادق التابعة لهم واستخدام الرصاص الحي ضدهم،، فيما عزا اخرون اسباب الصدامات الى اعتداء بعض المحتجين على القوات الامنية

هنا على المسار الرابط بين ساحتي التحرير والطيران ، انقضت ليلة شبه دامية ، اكثر من ثلاث ساعات مضت والصدامات قائمة بين القوات الامنية ومحتجين مرابطين هناك ، ليؤكدوا بان الاعتداء جاء بشكل مفاجئ وبوقت متأخر من الليل .



وفيما يبين شهود عيان ان افراد من المتظاهرين بدأوا الاعتداء على القوات الامنية المرابطة قرب ساحة الطيران ودفع الاطارات المحترقة نحوهم ، فكانت الضريبة لذلك الاعتداء ان تحرق خيام المعتدين وان يعاملوا بالرصاص الحي على حد قول الشهود .

وبعد ان انتهت النتائج بشهداء اثنين والعديد من الجرحى فضلا عن خسائر مادية.. ازدادت اعداد المحتجين في ساحة التحرير وربما ستشهد زخما اكثر خلال الساعات القادمة .

