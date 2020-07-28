هنا على المسار الرابط بين ساحتي التحرير والطيران ، انقضت ليلة شبه دامية ، اكثر من ثلاث ساعات مضت والصدامات قائمة بين القوات الامنية ومحتجين مرابطين هناك ، ليؤكدوا بان الاعتداء جاء بشكل مفاجئ وبوقت متأخر من الليل .
وفيما يبين شهود عيان ان افراد من المتظاهرين بدأوا الاعتداء على القوات الامنية المرابطة قرب ساحة الطيران ودفع الاطارات المحترقة نحوهم ، فكانت الضريبة لذلك الاعتداء ان تحرق خيام المعتدين وان يعاملوا بالرصاص الحي على حد قول الشهود .
وبعد ان انتهت النتائج بشهداء اثنين والعديد من الجرحى فضلا عن خسائر مادية.. ازدادت اعداد المحتجين في ساحة التحرير وربما ستشهد زخما اكثر خلال الساعات القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو الكاظمي يوجه بالتحقيق في أحداث العنف بساحة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.