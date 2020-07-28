حقوق الإنسان: استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 نتيجة تصادمات في ساحة التحرير أمس

أصدرت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، حصيلة "التصادمات" بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير أمس الاثنين، مطالبة القوات الأمنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين.

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