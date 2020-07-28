تنبيه من خطأ قاتل... إياكم ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف

وأوضح الخبراء الألمان أن الحرارة ترتفع بشدة داخل السيارة بفعل أشعة الشمس، إلى ما قد يصل إلى 60 درجة مئوية، حتى إذا كان لون السيارة الخارجي عاكساً لأشعة الشمس، أو كانت نوافذ السيارة مفتوحة بعض الشيء، ما يرفع خطر الموت بعد تعرض الجسم للحرارة الشديدة.كان علماء في جامعة واترلو بكندا أعلنوا في نوفمبر الماضي عن نجاحهم في ابتكار جهازًا لمراقبة مقصورات السيارات قادر على إصدار تحذيرات عند ترك طفل أو حيوان أليف داخل السيارة بمفرده وتعرضه لوضع قاتل.

وتشير إحصائيات صادرة عن منظمة سلامة الطفل إلى أن نحو 37 طفلًا في المتوسط يلقون حتفهم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بسبب تركهم داخل السيارات.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن الجهاز الجديد يعتمد على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي ويمكن بواسطته تحديد ما إذا كان الطفل أو الحيوان عرضة للمخاطر أم لا.



وقال باحثون في جامعة واترلو إن الجهاز الجديد يمكن تثبيته بسقف السيارة أو مرآة الوسط وإذا استشعر أن الطفل في حالة خطيرة يمنع آليًا غلق الأبواب ويطلق إنذارًا لتنبيه المحيطين بالسيارة للتدخل.

وأكد القائمون على تطوير الجهاز وفقًا لموقع CNN الأمريكي أن أسعاره ستكون في متناول الجميع، ومن المقرر طرحه بشكل تجاري قبل نهاية عام 2020.