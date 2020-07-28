مقتل شخص وإصابة اثنين في انفجار بكابول

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 12:39 م بتوقيت أبوظبي
قُتل شخص وأصيب اثنان، الثلاثاء، إثر تفجير لغم استهدف سيارة للشرطة، بالعاصمة الأفغانية كابول.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن بيان للشرطة أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة "بادام باج" بمدينة كابول.
وذكر البيان أن التحقيق مستمر بشأن الحادث. في وقت لم تعلن فيه أي جماعة مسؤوليتها عنه.
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