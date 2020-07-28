هامبورج الألمانية تشارك في منع تهريب الأسلحة لليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم ألمانيا إرسال فرقاطة، الأسبوع المقبل، إلى البحر المتوسط؛ للمشاركة في مراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة لليبيا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيكون على متن الفرقاطة "هامبورج" نحو 250 جنديا ألمانيا.
ومن المنتظر أن يصلوا إلى منطقة العمليات في منتصف أغسطس/آب المقبل.
وتهدف مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني" إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي تعصف بها الحرب الأهلية، ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والحيلولة دون تهريب أسلحة إلى هناك أو تهريب النفط.
ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين في خرق سافر للقرارات الدولية.
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