السيسي: مصر حريصة عل التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري المزيد

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تمسك بلاده بحل أزمة سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري.

وقال السيسي في كلمة له خلال افتتاحه أحد المشاريع إن "مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري".

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وأضاف أن مصر "تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية لكن ليس على حساب حصتنا من المياه، ونتحرك في معركة تفاوض مرتبطة بملء وتشغيل السد لكن الهدف منه الحديث على فترات صعبة يحدث فيها جفاف".

وتابع: "سننجح في التفاوض بإصرار وجهد المصريين للوصول لاتفاق يحقق مصالح المياه التي حصلت عليها مصر على مدار مئات السنوات".



يشار إلى أن سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها الأسبوع الماضي اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

